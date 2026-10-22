Предпринимателям рассказали, как выбрать графического дизайнера

Графический дизайнер и преподаватель Британской высшей школы дизайна Максим Качковенко и руководитель направления «Деловые и хозяйственные услуги» «Авито» Александр Семочкин рассказали, как выбрать графического дизайнера, который попадет в запрос и бюджет.

Задачи у всех разные: одному нужно срочно оформить карточки для маркетплейса, другому — подготовить презентацию к отчету или защите, третьему — логотип для только что запущенного бизнеса. Кто-то просто хочет красивую «шапку» для соцсетей. Технологии сегодня творят чудеса: ИИ бойко генерирует яркий визуал, редактирует изображения, подбирает референсы и раздает советы. Быстро и дешево — но результат часто обезличен и не передает задумку, ведь нейросеть не создает новое, а собирает «пазл» из уже существующего.

Чтобы получить по-настоящему качественный результат, без специалиста не обойтись. Вот только в интернете сотни анкет — как не запутаться и найти того, кто сделает хорошо, в срок и без нервотрепки?

Четкий запрос — половина успеха

Прежде чем писать кандидатам, сформулируйте, что именно вам нужно, подчеркивает Максим Качковенко. От типа задачи зависит профиль исполнителя. Разовая помощь — например, инфографика для одной партии товаров или меню для кафе — часто по силам универсальным мастерам: они оперативны и владеют разными инструментами. Для ведения соцсетей, где нужны регулярные посты и баннеры в едином стиле, ищите человека, готового к долгосрочному сотрудничеству. А для логотипа и фирменного стиля, который будет красоваться на вывеске и упаковке, нужен специалист с глубоким пониманием стратегии, а не просто умением «рисовать красиво».

Главная ошибка — начать поиск без четкого задания, указывает эксперт. Напишете просто: «Нужен дизайн», — и ответы десятков мастеров будут несопоставимы: каждый поймет задачу по-своему. Поэтому в первом же сообщении опишите суть: не абстрактный «дизайн», а конкретные «пять карточек для маркетплейса с фото и текстом». Сразу обозначьте сроки, желаемый бюджет и формат файлов на выходе — будь то картинки для веба или исходники для будущей правки текстов.

Читаем профиль между строк

Когда задача сформулирована, начинается изучение профилей. Александр Семочкин советует смотреть не только на рейтинг и отзывы заказчиков, но и на профиль выполняемых работ. Ключевой критерий — соответствие опыта. Если вам нужна инфографика для маркетплейса, а в портфолио мастера только открытки или визитки, велик риск, что он не знает специфики: какие шрифты читаются с экрана телефона и как акцентировать внимание на преимуществах товара. Ищите исполнителя, у которого уже есть примеры работ, похожих на вашу задачу.

Важно также понять, как мыслит специалист. В эпоху нейросетей это критически значимо. Хороший дизайнер в портфолио часто показывает не только финальную картинку, но и путь к ней: какие были варианты, почему выбран именно этот цвет, как компоновался текст. Это знак того, что человек управляет процессом и адаптирует решение под ваши цели, а не просто генерирует изображения по запросу.

Дополнит картину чтение отзывов: в оценках «пять звезд» мало информации, а вот в развернутых комментариях, даже если это не высший балл, заказчики часто пишут о пунктуальности, реакции на правки и соблюдении дедлайнов.

Первый диалог — отличный тест на профессионализм

Стоит уточнить, как строится работа: добросовестный дизайнер обсуждает референсы, предлагает несколько концепций и только затем детально прорабатывает одобренный клиентом вариант. Обсуждение сроков тоже показательно: опытный мастер сразу предупредит, что задержка с вашей стороны (например, долгое предоставление фото товара) сдвинет финальный дедлайн. Нелишним будет прямой вопрос об использовании нейросетей, указывает Максим Качковенко.

Проба на «маленьком заказе»

Если вам нужен дизайнер на крупный проект (например, оформить весь магазин или вести соцсети месяц), договоритесь на пробную задачу, советует Максим Качковенко.

«Закажите сначала одну карточку товара или один пост. Посмотрите, как человек общается, задает ли уточняющие вопросы, соблюдает ли срок. Если все прошло гладко — зовите его на большой проект. Если что-то пошло не так — вы потеряли минимум времени и денег», — добавляет он.

Обратите внимание: задает ли дизайнер вопросы о вашем товаре: «Кто ваши покупатели? Чем вы отличаетесь от конкурентов?» Если ему важно только «где разместить текст», а не «как продать товар», — возможно это не ваш специалист, резюмирует эксперт.

Как не потерять деньги: фиксируем условия

Самый уязвимый момент сотрудничества — переход от слов к делу и финансовым расчетам. Нередко исполнители просят предоплату, чтобы закрепить условия и для себя, и для заказчика. Однако не каждая договоренность безопасна: при переводе предоплаты напрямую на карту сделка ничем не защищена, так как факт перевода не дает гарантий, что специалист выполнит работу в полном объеме и не перестанет выходить на связь.

Чтобы избежать ситуаций, когда предоплата ушла, а результат не соответствует ожиданиям, условия нужно зафиксировать. Однако часто многие сталкиваются с проблемой: у сторон нет юридической компетенции, чтобы грамотно составить договор. Люди просто не знают, как правильно прописать права, сроки и ответственность, поэтому либо полагаются на честное слово, либо отказываются от идеи вовсе. Здесь на помощь приходят инструменты самой площадки, указывает Александр Семочкин. На платформах, например, на «Авито Услугах», работает партнерский сервис «Защита сделки», который позволяет заморозить оплату до момента приемки работы.

Схема работы сервиса проста и понятна обеим сторонам. Все условия — от стоимости до дедлайнов — обсуждаются в чате и фиксируются в заказе, который исполнитель не может изменить в одиночку. Деньги заказчика не уходят сразу исполнителю, а хранятся на защищенном счете до тех пор, пока работа не будет принята. Если что-то пойдет не так, ситуацию разберут независимые арбитры поддержки, опираясь на зафиксированные договоренности.

«Это дает спокойствие заказчику и уверенность исполнителю в оплате, превращая сделку в предсказуемый процесс. Согласие специалиста на работу через „Защиту сделки“ уже говорит о его серьезном подходе к делу. Такой специалист не планирует вдруг „забыть“ озвученную цену или потребовать доплату за то, что изначально входило в задачу. Это маркер честного ведения бизнеса», — поясняет Александр Семочкин.

В конечном счете выбор дизайнера — это баланс между профессионализмом, безопасностью и личным доверием. Четкое задание, внимательное изучение портфолио, пробный заказ и фиксация условий через безопасную оплату помогут найти надежного специалиста, который действительно поможет вашему проекту.