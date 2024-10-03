Предпринимателям Подмосковья объяснят, как обезопаситься от телефонных мошенников

Обучающий вебинар «Телефонное мошенничество. Как обезопасить себя и свои деньги» состоится 10 октября 2024 года в 11:00 по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Проведение онлайн-конференции обусловлено участившимися случаями телефонного мошенничества с хищением денежных средств. Злоумышленники пользуются финансовой неграмотностью и доверчивостью граждан, убеждая их взять кредиты и перевести сбережения на «безопасные счета».

Вебинар проведет адвокат, специализирующийся на экономических преступлениях и защите по уголовным делам КА Sed Lex Вероника Полякова.

Участникам вебинара расскажут о новых видах мошенничества, объяснят, как обезопасить себя и свои деньги от мошенников, как себя вести, если звонят по телефону и представляются правоохранительными органами, сотрудниками банков и сотовых операторов, а также что делать, если мошенники оформили на вас кредит и завладели имуществом.

В ходе вебинара можно будет письменно задать вопросы в чат или заранее направить по электронной почте ombudsmenmo@ya.ru. В теме письма нужно указать: вебинар «Телефонное мошенничество».

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.