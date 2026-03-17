Предприниматели Ленобласти обсудили сотрудничество в Домодедове

Делегация «Деловой России» из Ленинградской области 16 марта посетила городской округ Домодедово и встретилась с местными предпринимателями — членами торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили инвестиционные возможности и перспективы совместных проектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Советник главы городского округа Домодедово, депутат совета депутатов Александр Пашков подчеркнул значимость визита.

«Во-первых, такое знакомство с экономикой Ленинградской области, и мы надеемся, что плодотворно и полезно пройдет мероприятие не только для наших гостей, но и для нас, для домодедовцев. Расскажем сегодня об инвестиционных возможностях нашего округа и будем дружить с нашими предпринимателями из соседнего региона. Мы очень надеемся, что кто-то откроет бизнес на нашей территории, в городском округе Домодедово», — отметил Пашков.

Участники встречи также подчеркнули важность очного общения, которое позволяет детально обсудить планы и перспективы сотрудничества. Председатель Ленинградского областного отделения «Деловой России» Михаил Косарев поблагодарил принимающую сторону за организацию визита.

«Спасибо за то, что вы пригласили нас. Мы очень рады, что действительно 2026 год мы открываем таким интересным визитом», — сказал Косарев.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и развитию деловых связей между регионами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.