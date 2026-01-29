сегодня в 15:23

Предприниматели и Чебурашка помогли убрать снег в деревне Ложки Подмосковья

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск 29 января местные жители, активисты и предприниматели совместно очистили территорию от снега.

В Солнечногорском округе жители деревни Ложки вместе с активистами и сказочным персонажем Чебурашкой вышли на уборку снега возле Центрального сельского дома культуры. К акции присоединились представители предприятия по производству безалкогольных напитков «БОБИМЭКС», которые предоставили спецтехнику для расчистки въезда в поселок и подъездов к дому культуры.

Заместитель генерального директора ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» Александр Бобылев лично поддержал инициативу и оперативно откликнулся на просьбу работников культуры. Благодаря совместным усилиям жителей, предпринимателей и волонтеров уборка прошла быстро и с хорошим настроением.

Организаторы отметили, что участие сказочного героя сделало мероприятие особенно запоминающимся для детей и взрослых.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.