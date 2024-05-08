Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в бизнес-тренингах

17 мая состоится серия очных бесплатных бизнес-тренингов для малого и среднего бизнеса Московской области. Мероприятия пройдут в Москве на базе Высшей школы предпринимательства факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве РФ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области.

С 10:00 до 13:00 пройдет тренинг «Системный подход и мышление предпринимателя». Предприниматели научатся определять главную задачу в бизнесе и достигать стабильности, понятных перспектив и масштаба. Участники узнают, что такое стратегическое планирование, какие вопросы задавать себе и команде, как вести бизнес в единой и целостной системе.

С 14:00 до 17:00 пройдет еще один тренинг «Маркетинг без бюджета». Участники узнают, как увеличить количество заявок и узнаваемость без больших финансовых затрат, а также как строить коммуникацию с медиаканалами и попадать в них с минимальными вложениями.

Спикером выступит магистр бизнес-психологии НИУ ВШЭ, трекер и консультант B2B-бизнесов Татьяна Николаева.

Оба мероприятия пройдут на базе Высшей школы предпринимательства Финуниверситета, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1. Обучение бесплатное, финансируется за счет средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Зарегистрироваться можно до 14 мая по ссылке.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна на инвестиционном портале Подмосковья и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.