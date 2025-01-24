Предприниматель Матус раскрыл, кто мог контролировать издание SOTA*

По его словам, главный редактор издания Алексей Обухов* отправлял ему сообщения, одно из которых было помечено: «Согласовано с ЛБН».

«ЛБН — это Леонид Борисович Невзлин*. Это я вам говорю потому, что они все очень громко любят кричать: „Кто бы нас ни финансировал, в нашу редакцию никто не вмешивается“», — сказал Матус.

Он также назвал эти заявления редакции издания враньем и отметил, что они все «согласовывают со своими хозяевами».

SOTA media** признали в России нежелательной организацией в мае 2024 года. В Генпрокуратуре РФ тогда посчитали, что публикуемые на портале материалы направлены на дестабилизацию политической обстановки. На сайте компании до сих пор часто размещаются статьи, портящие репутацию российских ВС.

*Признаны иностранными агентами в России.

**Признана в России нежелательной организацией, внесена в реестр СМИ-иноагентов.