Генпрокуратура РФ признала SOTA media нежелательной организацией

SOTA media на территории России признана нежелательной организацией, а публикуемые на портале материалы направлены на дестабилизацию социально-политической обстановке в стране, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, материалы SOTA media искажаются информацию, которая касается нашей страны. Предположительно, организацию поощряют западные страны.

На сайте компании, которую признали нежелательной, часто размещаются материалы, очерняющие репутацию Вооруженных сил России. В связи с этим, по требованию Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор заблокировал сайт на территории страны, а организацию внес в перечень нежелательных.

Руководство SOTA media активно взаимодействует с уже включенными и нежелательными в России TV Rain и The Insider (Латвия) и «Медиапроект ОВД-Инфо».

Ранее в реестр нежелательных организаций в России внесли компанию Freedom House*. Компанию заметили за сотрудничеством в том числе с лицами, осужденными за террористические преступления.

*Признана в РФ нежелательной организацией.