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«Среди основных направлений деятельности Freedom House — содействие установлению так называемой „главенствующей“ роли США в мире», — говорится в сообщении.

С начала СВО дискредитирует ВС РФ, оказывает поддержку киевскому режиму, а также призывает к усилению санкционного давления на Москву и конфискации российских активов на нужны Украины.

Помимо этого, Freedom House оказывают поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным активистам и осужденным за террористические преступления лицам.

Ранее В Москве следователи задержали лидера и адептов запрещенной в России китайской секты «Фалуньгун»*. Возбуждено уголовное дело.

*признана в РФ нежелательной организацией.