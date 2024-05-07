Американская НПО Freedom House признана нежелательной в России
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Генеральная прокуратура Российской Федерации признала американскую неправительственную организацию (НПО) Freedom House нежелательной в России, сообщает пресс-служба ведомства.
«Среди основных направлений деятельности Freedom House — содействие установлению так называемой „главенствующей“ роли США в мире», — говорится в сообщении.
С начала СВО дискредитирует ВС РФ, оказывает поддержку киевскому режиму, а также призывает к усилению санкционного давления на Москву и конфискации российских активов на нужны Украины.
Помимо этого, Freedom House оказывают поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным активистам и осужденным за террористические преступления лицам.
Ранее В Москве следователи задержали лидера и адептов запрещенной в России китайской секты «Фалуньгун»*. Возбуждено уголовное дело.
*признана в РФ нежелательной организацией.