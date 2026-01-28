Предприниматель Матус назвал интервью Пугачевой имиджевым самоубийством

Предприниматель Андрей Матус выразил мнение, что интервью певицы Аллы Пугачевой, где она положительно высказалась о террористе Джохаре Дудаеве, стало для нее настоящим имиджевым самоубийством, сообщает RT .

Он считает, что после этого скандального интервью в сентябре 2025 года интерес соотечественников к фигуре Пугачевой существенно снизился.

По мнению Матуса, ее выступления и концерты уже не ждут ни в Израиле, ни в России.

«Аудитория электоральная начинает потихоньку от этих лидеров откалываться. Как только отколется окончательно — они не нужны. Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да… Мне кажется, Пугачева, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека», — заключил предприниматель.

