Предприятия Сергиево-Посадского округа рассказали о рабочих местах для инвалидов СВО

Трудоустройство ветеранов СВО на предприятия Сергиево-Посадского округа стало главной темой встречи, которая прошла в Центре реабилитации и постинтернатного сопровождения им. А. И. Мещерякова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители Торгово-промышленной палаты рассказали демобилизованным, в каких сферах деятельности им можно применить свои силы в нашем округе. На данный момент в Центре им. Мещерякова проходят реабилитацию 50 участников СВО, а также 70 инвалидов по слуху и зрению.

Администрация Сергиево-Посадского округа, сотрудники ТПП и Центра отлаживает алгоритм взаимодействия, когда еще на стадии поступления на реабилитацию боец мог определиться с профессией, востребованной на предприятиях округа. Уже сейчас сотрудничать с Центром готово предприятие «Ол-Текс» из Хотькова — обучать под конкретное производство швей, операторов оборудования. То есть, по сути, организовать для бойцов обучение в формате программы «Профессионалитет».

Предприятие «Ол-Текс» производит подушки, наматрасники, одеяла. Компания является одной из наиболее перспективных в Сергиево-Посадском округе. За два года оно увеличило объем производства на 35% и полностью заместило текстильную продукцию шведского бренда IKEA.

«В этой отрасли мы одно из самых успешных предприятий в России», — отметила Анна Фомичева, генеральный директор «Ол-Текса».

Еще одно перспективное направление: организация взаимодействия между сергиевопосадскими частными ремесленными мастерскими и людьми, увлеченными созданием предметов своими руками. В мастерских Центра незрячих обучают плетению изделий из ротанга, вязанию пледов и предметов интерьера, крафтовому мыловарению. Есть возможности для развития гончарного дела. Эти изделия могут быть представлены на выставках-ярмарках на городских мероприятиях, заполнять ассортимент магазинов сувениров.

Ветеран СВО, куратор обучения в Центре им. А. Мещерякова Константин Харламов высоко оценил результаты встречи:

«Пожалуй, впервые мы видим, что к нам пришли не социальные службы рассказать о возможностях, а представители реальных предприятий с конкретными предложениями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.