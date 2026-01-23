Предприятия пищевой промышленности Подмосковья проводят экскурсии для жителей

Жители и гости Подмосковья могут посетить экскурсии на предприятия пищевой промышленности региона, чтобы познакомиться с процессом производства продуктов питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье организованы экскурсии на предприятия пищевой промышленности для всех желающих. Посетители могут увидеть, как изготавливаются мороженое, шоколад, сырки, сыры и другие продукты.

На фабрике мороженого «Чистая линия» в Долгопрудном гости знакомятся с полным циклом производства: от поступления ингредиентов до упаковки готовой продукции. Экскурсанты наблюдают за процессом заливки пломбира в стаканчики и покрытием эскимо глазурью, а также участвуют в дегустации свежего мороженого.

Шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске демонстрирует современные методы изготовления шоколада и конфет. Посетители узнают, как создаются «шоколадные водопады» и как вкладывают орешки внутрь конфет, а также знакомятся с историей шоколадного производства.

В Пушкинском районе работает музей истории молока и глазированного сырка «Ростагроэкспорт». Гости могут увидеть производственную линию глазированных сырков и попробовать продукт прямо с конвейера.

В городском округе Истра «Истринская сыроварня» показывает процесс изготовления сыров, йогуртов и молока, а также знакомит с обитателями фермы. В Ступино агрокомплекс «ЭкоНива» рассказывает о современном молочном животноводстве и демонстрирует работу доильной установки.

Экскурсии позволяют узнать о передовых технологиях агропромышленного комплекса Подмосковья и оценить качество продукции местных производителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.