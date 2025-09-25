Предприятие «Росатома» начало сотрудничать с гимназией Подольска

Научно-исследовательский институт научно-производственное объединение (НИИ НПО) «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») и гимназия имени Подольских курсантов подписали соглашение о сотрудничестве по профессиональной ориентации школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«ЛУЧ» является одним из ведущих производителей в своей отрасли. Специализируясь на инновационных разработках, НИИ вносит значительный вклад в развитие отечественной науки и промышленности. Компания активно участвует в реализации важных государственных проектов и поддерживает инициативы по развитию технического творчества среди молодежи.

Генеральный директор НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин провел для учащихся гимназии лекцию, на которой рассказал о деятельности института. Школьники узнали о современных технологиях, применяемых на производстве, перспективах развития предприятия и возможностях профессиональной реализации молодых специалистов.

Сотрудничество между НИИ НПО «ЛУЧ» и гимназией имени Подольских курсантов создает новые перспективы для развития технического образования и подготовки квалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.