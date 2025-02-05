Предприятие Подмосковья представило линейку овощных смесей на выставке «Продэкспо»

Подмосковное предприятие «Мираторг», расположенное в городском округе Домодедово, запускает новую линейку готовых овощных смесей «Вкусы мира», приготовленных с использованием технологий шоковой заморозки, что позволяет сохранить до 90% полезных веществ, вкусовые качества и свежесть продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, новую линейку готовых овощных смесей компания представила на международной выставке «Продэкспо 2025», которая проходит в Москве. В ассортименте 5 вкусов, созданных на основе кухонь 5 стран: индийское карри с баклажанами и рисом, традиционное тайское блюдо — азиатский жареный рис с курицей, китайская лапша с овощами, овощи по-мексикански с курицей, паста фетучини с томатами и специями.

Продегустировать продукцию, а также ознакомиться с технологиями производства можно на стенде компании № 22С38 на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «Продэкспо 2025», которая продлится до 7 февраля. Новая линейка готовых овощных смесей представлена также в фирменных супермаркетах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.