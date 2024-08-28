Предприятие по производству картофеля фри появится в Шатуре

В деревне Лека округа Шатура готовится к открытию компания «Лека-фри», которая будет производить замороженный картофель фри. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мощность нового предприятия составит 7 тонн готового продукта в час. Руководство планирует, что производство будет работать круглосуточно в три смены.

Сейчас здесь завершаются строительные работы, а оборудование уже смонтировано, его запускали на неделю в тестовом режиме.

Для округа открытие предприятия означает появление порядка 80 рабочих мест и новые налоговые отчисления в бюджет. В компании уже сейчас набирают электриков, слесарей, механиков и операторов производственных линий, обучать которых будут в процессе работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.