Предприятие по обработке 60 тыс тонн ТКО появится в Архангельской области

В Няндомском районе Архангельской области появится современный комплекс по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 60 тысяч тонн в год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект будет реализован в рамках механизма концессий без проведения конкурса по Постановлению Правительства РФ № 649-р. Это пятый проект, заключенный с применением этого инструмента. Подготовка к подписанию соглашения велась при методической поддержке Российского экологического оператора.

«Кроме создания комплекса в Няндомском районе, в этом году в регионе мы ожидаем также ввод объекта в Коряжме. С учетом всего этого Архангельскую область можно назвать передовиком по созданию объектов в области обращения с ТКО. Регион применяет различные меры поддержки для реализации объектов. Они позволяют ускорить ввод мощностей, повысить эффективность обработки отходов и внедрить современные технологии в сфере ТКО», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Будущий комплекс в Няндомском районе обеспечит обработку 60 тысяч тонн отходов в год, утилизацию — 24 тысячи тонн, размещение — 35 тысяч тонн. Планируемый объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей (с учетом НДС).

Параллельно в Архангельской области идет строительство еще одного объекта — комплекса обработки и утилизации ТКО в Коряжме (Котласский район) мощностью 70 тысяч тонн в год. Он создается с применением другого механизма господдержки — Постановления Правительства РФ № 1222, которое предусматривает предоставление субсидий на строительство инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ № 1222 — субсидия регионам на выплату капитальных грантов в рамках концессионных соглашений. Архангельская область была одним из первых регионов, кто получил в 2022 году такую субсидию.

Постановление Правительства РФ № 906 предусматривает финансирование за счет льготного займа ППК РЭО.

Механизм, заработавший в рамках распоряжения № 649-р, используется для заключения концессионных соглашений. Он позволяет 19 регионам ускоренно запускать проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.