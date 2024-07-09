9 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день сахарного печенья. По народному календарю 9 июля празднуют Давид Земляничник.

Всемирный день сахарного печенья

Этот праздник очень любят кондитеры. Его отмечают ежегодно 9 июля во многих странах мира.

Сахарное печенье является одним из самых популярных на рынке сладостей. Приготовить его очень просто, а по вкусу оно не уступает самым сложным кондитерским десертам. Впервые лакомство приготовили в 18 веке. С тех пор рецепты печенья не перестают совершенствоваться и становятся только популярнее.

Праздник является неофициальным, но при этом очень популярен. Часто кондитеры разных стран готовят в этот день как традиционные варианты сахарного печенья, так и авторские варианты. Гостей приглашают на соревнования и кондитерские фестивали.

Давид Земляничник

В этот праздник православные вспоминают преподобного Давида Солунского. Изначально он был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, но потом покинул обитель и поселился близ Фессалоник. Там он прожил в шалаше под миндальным деревом 70 лет.

На Давида часто замечали приметы погоды. Если в этот день шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода говорила о тепле и солнце следующие семь недель подряд.

Листья земляники зимой заваривали и пили как чай, что прибавляло сил долгими холодными вечерами.

Создание первой телефонной компании

С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл трудился над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). При этом использовали семь пар гибких металлических пластинок.

Демонстрация аппарата произвела на жителей Америки настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило создать в США «Телефонную компанию Белла» (Bell Telephone Company, дата создания которой 9 июля 1877 года), но и достаточно быстро сделать ее преуспевающей и известной во всем мире.

В 1881 году начали работу первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную, штекерами.

Именины

В этот день именины отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел.