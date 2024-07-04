4 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

4 июля отмечаются День отдыха от праздников и День Алисы в Стране чудес. Также в стране отмечают День тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

День отдыха от праздников

Каждый год 4 июля во многих странах мира отмечают День отдыха от праздников. «Родиной» этого дня является Великобритания.

Праздник берет свое начало с 1990-х годов. Первоначально его воспринимали в шутливой форме, но через некоторое время день стал символом умиротворения души и отдыха.

Этот праздник особенно любят представители бизнеса, сферы развлечений, а также сферы культуры и искусства. Традиционно в этот день нужно просто остаться дома, отключить все средства связи. Людям советуют побыть наедине с тишиной, спокойствием, провести время с дорогими людьми, с семьей и с друзьями.

День Алисы в Стране Чудес

Ежегодно 4 июля празднуют День Алисы в Стране Чудес. Праздник приурочили ко дню, когда в 1862 году Льюис Кэрролл начал рассказывать историю Алисы дочкам Генри Лидделла.

Девочкам так понравилась сказка, что они попросили ее записать. Писатель начал работу над рукописью на следующий день, но изначальный вариант знаменитой историей не дошел до наших дней. Первое издание сказки «Приключения Алисы в Стране чудес» опубликовало издательство Macmillan в ноябре 1865 года.

Книгу перевели более чем на 170 языков мира. Данная сказка до сих популярна среди детей и взрослых.

Кэрролл назвал 4 июля 1862 года, именно тогда он начал рассказывать историю Алисы сестрам Лидделл, «золотым днем» в поэме, который предваряет «Приключения Алисы в Стране чудес».

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

Ежегодно 4 июля в России празднуют День тыла уголовно-исполнительной системы. В этот день все сотрудники тыла уголовно-исполнительной системы РФ получают награды, поздравления и благодарности.

Праздник отмечают с 4 июля 1866 года. Тогда в РФ впервые установили нормы жилой площади на каждого заключенного, их раздельное содержание по полу и возрасту.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы должны обеспечивать осужденных вещевым имуществом, горячим питанием, продуктами питания, а также материально-бытовым обеспечением зданий и помещений учреждений. Сейчас данная система значительно улучшилась, осужденные отбывают наказание в наилучших условиях.

Именины

В этот день свои именины отмечают Алексей, Анастасия, Василиса, Никита.