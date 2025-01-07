Праздник Рождества Христова объединил тысячи верующих в Серпухове

В храмах городского округа Серпухов прошли традиционные Богослужения, в которых приняли участие тысячи жителей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В храмах округа прошли традиционные Богослужения, в которых приняли участие тысячи жителей округа.

Рождественская ночь — время ожидания чуда и духовного обновления, которое наполняет дома уютом, миром и согласием, взаимопониманием и любовью.

«Благодарю каждого, кто ежедневно стремится совершать добрые дела во благо развития нашего муниципалитета и края: созидательно трудится, помогает всем, кто в этом особо нуждается, передает молодому поколению важные традиции, крепости духа, гармонии и семейного уюта! Пусть рождественская благодать сопровождает всех нас на протяжении всего нового года», — отметил глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.