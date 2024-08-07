Праздник, посвященный Всемирной неделе грудного вскармливания, провели в Видном

В перинатальном центре города Видное состоялось летнее мероприятие, посвященное Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. На нем для пациенток провели не только информативную лекцию, рассказав о преимуществах грудного молока, но и организовали мастер-классы по рисованию и вязанию пледов. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы хотим, чтобы мамы поняли, насколько важно и ценно грудное вскармливание для новорожденного ребенка. Такие беседы мы проводим ежедневно, но решили, что такой праздник необходим и оставит особые эмоции в душе каждой женщины», — поделилась руководитель Центра грудного вскармливания Юлия Кузьминова.

На мероприятии присутствовали участницы проекта «Активное долголетия» Ленинского городского округа. Для будущих мам они провели мастер-класс по вязанию пледов.

«Вместе мы старались создать теплую атмосферу, в которой каждая мама могла почувствовать себя поддержанной и вдохновленной на новом этапе своей жизни. Каждая из них смогла создать свой собственный уютный пледик, наполненный любовью и теплом», — сказала одна из участниц проекта «Активное долголетие» Ленинского округа.

Более 30 будущих мам и недавно родивших женщин приняли участие в торжестве. В конце мероприятия для них устроили фотосессию в русских народных костюмах.

В Московской области в 2022 году родилось 73 299 детей, потребность в развитии объектов социальной сферы сохраняется, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наш регион на 2 месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни. Мы сохраняем темпы, людей становится больше, а значит и потребность в социальных объектах остается», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.