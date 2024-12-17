Праздничный квест пройдет на столичном фестивале «Путешествие в Рождество»

Самый большой столичный новогодний квест проходит на фестивале «Путешествие в Рождество». Все желающие могут ответить на вопросы викторины, а затем получить вкусные и стильные подарки, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Зима в Москве». Стать участником праздничного мероприятия можно до 12 января. Для гостей подготовили 27 фестивальных площадок, также их ждут в парках, усадьбах, на территории Петровского путевого дворца и т. д.

Для участия в фестивале нужно получить паспорт путешественника. В нем будут ставить печати за правильные ответы на вопросы викторины о зиме и праздниках. К некоторым заданиям советуют подготовиться заранее: пересмотреть советские фильмы и мультфильмы, почитать о традициях празднования Нового года.

Печати можно будет обменять на подарок в одном из трех магазинов фестиваля «Путешествие в Рождество». Они расположены на Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Тверской площади.

Также гости могут поучаствовать в спецпроектах квеста с розыгрышем суперпризов. В таком случае печати, собранные на дополнительных страницах паспорта, можно будет поменять на уникальные подарки.

«Зима в Москве» объединит все развлечения столицы до 28 февраля. Для москвичей и гостей мегаполиса подготовили более 1,9 тыс. площадок, на которых проводят различные мероприятия.

Ранее стало известно, что на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве можно озвучить мультфильм. Также участники могут сделать своими руками украшения для дома.