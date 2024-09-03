Православный доброволец из Камеруна сражается в рядах ВС РФ в зоне СВО

Православный камерунец по имени Мэд 12 дней отбивал контратаки боевиков ВСУ, укрываясь под подбитым танком в зоне специальной военной операции, сообщает Mash .

Представитель государства в Центральной Африке приехал в Россию, принял христианство и добровольцем отправился в зону СВО в рядах Вооруженных сил РФ. По словам Мэда, Россию он считает второй родиной, так как камерунца жил в Советском Союзе.

Военнослужащий с позывным Капитан Донбасс прикрыл отход сослуживцев и почти 2 недели удерживал боевую позицию. Боевые товарищи не бросили Мэда и доставляли беспилотниками патроны, гранаты и провизию.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что российские бойцы в Курской области повторили подвиг защитников Брестской крепости.