Коц: российские бойцы под Курском повторили подвиг защитников Брестской крепости

Российские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Курской области, на протяжении двух недель героически сдерживали наступление превосходящих сил противника, повторив тем самым легендарный подвиг защитников Брестской крепости, пишет kp.ru .

Как рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, бойцы 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса заняли оборону в населенном пункте Малая Локня, не дав украинским войскам прорваться и расширить плацдарм.

«Наш батальон находился в Курской области на отдыхе. 6 августа мы были подняты по тревоге, выдвинулись в сторону границы с задачей создать линию боевого соприкосновения, не допустить дальнейшего прорыва на территорию России», — рассказал замкомандира батальона с позывным «Кадет».

В ходе ожесточенных боев российские военнослужащие фактически оказались в оперативном окружении, но продолжали стойко сражаться до последнего патрона, пока по ним не начали бить танки противника. Лишь после этого им удалось вырваться из вражеского кольца.