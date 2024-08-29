Православную молельную комнату могут создать в ПВР «Мечта» Подольска

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с архиереем Подольской епархии, Высокопреосвященнейшим владыкой Аксием принял участие в собрании регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» в Московской области. Артамонов выступил с предложением создать в пункте временного. размещения (ПВР) «Мечта» православную молельную комнату. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Артамонов рассказал об ответственной миссии, которая выпала Подольску — заботе о тех, кто спасается от агрессии киевского режима. Городской округ одним из первых принял жителей Донбасса. Теперь стал временным домом для жителей Курской области, большинство из которых дети. Он отметил, что власти округа обеспечивают гостей всем необходимым для жизни.

«Но есть то, что без помощи Русской Православной церкви дать не в силах. Это духовная поддержка людей. Надеюсь, что наше предложение создать в пункте временного размещения „Мечта“ молельную комнату для проведения богослужений и проповедей, а также приобщения к таинствам православной церкви подрастающего поколения будет поддержано нашими священнослужителями», — сказал Артамонов.

В Подольске духовные наставники находятся в постоянном диалоге и взаимодействии со школами и детскими садами округа. Такие встречи помогают подрастающему поколению обращаться к добру, истокам духовности, задумываться о правильных ценностях.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно направить в Курскую помощь посылки с благотворительной помощью. Вес посылки не должен превышать 10 кг.

Воробьев отмечал, что в Подмосковье прибыло много жителей Курской области в пункты временного размещения. Властям важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу в этом году, и оказать им помощь.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.