Правнук Сталина отказался прийти на парад Победы в Москве

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что у него нет никаких планов на 9 Мая. Он не собирается посещать парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости .

«Никаких планов на 9 Мая у меня нет. Никуда я не пойду», — ответил он журналистам.

Он также добавил, что не планирует принимать участие и в акции «Бессмертный полк». Причину отказа мужчина не сообщил.

Правнук Сталина родился в 1972 году в семье Евгения Джугашвили — историка и военного. Сейчас Яков живет в Москве. Он профессиональный художник и активно занимается общественной деятельностью.

Ранее Николай Валуев в выпуске программы «Исторический детектив» рассказал, была ли смерть сына Иосифа Сталина 19 марта 1962 года Василия естественной или это была расправа. Он был обвинен в антисоветской пропаганде и растрате 20 млн рублей на нужды клуба ВВС Московского военного округа.