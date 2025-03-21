Стало известно, что стало истинной причиной смерти сына Сталина

Николай Валуев в выпуске программы «Исторический детектив» рассказал, была ли смерть сына Иосифа Сталина 19 марта 1962 года Василия естественной или это была расправа, сообщает MIR24.TV .

Отмечается, что Василия Сталина после освобождения из тюрьмы выслали в Казань, где его обязали сменить фамилию на Джугашвили. Тот наотрез отказался, заявив, что умрет таким, каким и родился. Однако получить новые документы все же пришлось. К эту времени Василий успел отсидеть восемь лет по уголовному делу. Шли слухи, что с ним свели счеты некоторые из бывших соратников отца.

«Следственные действия начнутся с ареста его адъютантов. Его парикмахера, его бывших адъютантов. И разрабатываться изначально стала версия о хищениях», — добавил историк Владимир Зайцев.

Он был обвинен в антисоветской пропаганде и растрате 20 млн рублей на нужды клуба ВВС Московского военного округа, но после ареста Джугашвили его закрыли.

Писатель, историк спецслужб Сергей Рац напомнил, что все капризы сына Сталина всегда исполнялись. Все что он хотел, всегда создавалось, футбольные клубы, хоккейные команды. А позднее все вдруг исчезло.

Историк Глеб Таргонский отметил, что о влиянии Иосифа Сталина на армию и о его авторитете сейчас не говорят. Соответственно, когда партия и Политбюро перестраивалась, тот стало особо неугоден.

При этом официально причиной смерти Василия считается сердечная недостаточность из-за злоупотребления алкоголем. Однако существует информация, что на теле «сына отца народов» были следы потока и тот незадолго до своей смерти пытался уехать в Китай.