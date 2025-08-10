Правнук Сталина не хочет захоронения его прадеда на родовом кладбище

Правнук советского партийного, государственного и военного деятеля Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения его прадеда на родовом кладбище, сообщает РИА Новости .

«Не хотел бы», — ответил Джугашвили на соответствующий вопрос журналиста.

В 2021 году пресс-секретарь правнука советского лидера Селима Бенсаада Вадим Горжанкин рассказал, что адвокат правнука обратился с запросом об эксгумации тела Сталина из могилы у Кремлевской стены и перезахоронении его на Новодевичьем кладбище.

Горжанкин утверждал, что правнук стремился к исторической справедливости, хотел исполнить последнюю волю своего предка и выяснить истинную причину его смерти.

Ранее правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили отказался прийти на праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также общественник отказался принять участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.