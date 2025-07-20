Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело

На правнучку советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову* могут завести еще одно уголовное дело. Оно касается уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости .

Ее за год три раза штрафовали по частям 4 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что Богданова* не ставит маркировку в публикациях в Сети и не подает отчетность о деятельности в уполномоченный орган.

«У нее в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело и заочное обвинение и приговор», — пояснил адвокат Андрей Алешкин в качестве эксперта по уголовному праву.

По его словам, правнучка летчика может исправить ситуацию, добавив плашку в своих публикациях в интернете, а также подать отчет о деятельности иноагента, чтобы минимизировать последствия своих действий.

В конце октября 2024 года ее признали террористкой в России за открытую поддержку Украины и призывы бомбить Москву. В апреле 2024 года в отношении Богдановой* возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Также ее объявили в международный розыск.

* Внесена в реестр иноагентов, а еще в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.