Призывавшую бомбить Москву правнучку Чкалова признали террористкой

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Дарья Богданова*, приходящаяся правнучкой советскому летчику Валерию Чкалову, внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база данных Росфинмониторинга, сообщает ТАСС .

Ранее Богданову* объявили в розыск по линии МВД России. Она призывала бомбить Москву, открыто поддерживала Украину и отправляла деньги на нужды ВСУ.

В апреле 2024 года в отношении правнучки Чкалова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к терроризму с использованием интернета).

Сама Богданова* живет в Бельгии вместе с супругом. У нее два гражданства — России и Израиля. В РФ у Богдановой* оставался бизнес — 33% акций научно-технической компании «Авант».

*внесена в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга