Правкомиссия защитила иностранных участников СВО от выдворения

Ключевым изменением, как следует из материалов, стало одобрение предложений о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Суть нововведения в том, что для иностранцев, проходящих службу и участвующих в специальной военной операции, полностью отменяется административное выдворение. Вместо этой суровой меры для них будут предусмотрены альтернативные наказания: штраф, размер которого может варьироваться от одной до пятидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы продолжительностью до двухсот часов.

Как пояснил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законодательный пакет дополняет еще один проект, который рассматривается одновременно с остальными. Речь идет о поправках в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Законопроектом предлагается уточнить, что в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства не принимаются решения о запрете въезда в РФ, нежелательности пребывания или проживания на территории страны, если такой гражданин проходит или ранее проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, участвовал в боевых действиях. Если законопроект будет принят, в отношении указанной категории лиц также не будет приниматься решение о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в России. Им не смогут отказать в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования) и вида на жительство.