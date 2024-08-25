Правительство РФ: студенты творческих вузов будут получать повышенную стипендию

В России с 1 сентября студенты творческих вузов смогут получать повышенные выплаты по восьми именным стипендиям, сообщает пресс-служба правительства РФ в официальном Telegram-канале .

Речь идет о выплатах, которые получают наиболее талантливые студенты в России. Согласно подписанному постановлению, пособия по каждой из восьми именных стипендий увеличены до 15 тысяч рублей.

Повышенные пособия будут получать все, кто удостоен стипендий имени Рахманова, Шаляпина, Неждановой, Свиридова, Рихтера, Смоктуновского, Говорухина и Окуджавы. Постановление вступит в законную силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российское правительство планирует позаботиться об еще одной категории граждан — участниках СВО. Депутаты будут рассматривать новый закон о расширении условий для списания долгов по кредитам и ЖКХ для военнослужащих.