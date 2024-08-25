В России могут появиться новые основания для списания долгов по кредитам бойцов

Российское правительство на ближайшем заседании намерено обсудить законопроект, который расширит основания для списания долгов участников специальной военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Речь идет о кредитных долгах, а также о задолженностях по ЖКХ. Правительство может расширить перечень условий, согласно которым долги бойцам СВО будут прощены.

Российские власти регулярно поднимают вопросы заботы о бойцах СВО и их семьям. Уже сегодня дети военнослужащих могут по льготным путевкам отправляться на отдых, а также поступать в вузы без экзаменов.

Депутат Мособлдумы Михаил Раев ранее заявил, что в Московской области власти продолжат расширять меры поддержки семьям участников СВО.