В России могут появиться новые основания для списания долгов по кредитам бойцов
Правительство РФ рассмотрит новые основания для списания долгов бойцов СВО
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Российское правительство на ближайшем заседании намерено обсудить законопроект, который расширит основания для списания долгов участников специальной военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.
Речь идет о кредитных долгах, а также о задолженностях по ЖКХ. Правительство может расширить перечень условий, согласно которым долги бойцам СВО будут прощены.
Российские власти регулярно поднимают вопросы заботы о бойцах СВО и их семьям. Уже сегодня дети военнослужащих могут по льготным путевкам отправляться на отдых, а также поступать в вузы без экзаменов.
Депутат Мособлдумы Михаил Раев ранее заявил, что в Московской области власти продолжат расширять меры поддержки семьям участников СВО.