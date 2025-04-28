Правительство поддержало с учетом доработки проект самозапрета на азартные игры

Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, однако указало на необходимость его доработки, сообщает РИА Новости .

Документ ранее был внесен в Госдуму. Согласно закону, граждане РФ смогут устанавливать для себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино.

Для этого россиянин должен подать заявление через «Госуслуги», чтобы его внесли в специальный перечень. В результате организаторам азартных игр нельзя будет принимать ставки, переводы и др. от тех, кто числится в данном списке.

Правительство поддержало проект, но с учетом замечаний. Документ будет доработан.

В России с 1 марта вступил в силу закон о самозапрете на кредиты и займы. Его можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».