Правительство поддержало с учетом доработки проект самозапрета на азартные игры
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Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, однако указало на необходимость его доработки, сообщает РИА Новости.
Документ ранее был внесен в Госдуму. Согласно закону, граждане РФ смогут устанавливать для себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино.
Для этого россиянин должен подать заявление через «Госуслуги», чтобы его внесли в специальный перечень. В результате организаторам азартных игр нельзя будет принимать ставки, переводы и др. от тех, кто числится в данном списке.
Правительство поддержало проект, но с учетом замечаний. Документ будет доработан.
В России с 1 марта вступил в силу закон о самозапрете на кредиты и займы. Его можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».