Правительство будет устанавливать предельное число платных мест в вузах

В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между российскими вузами. До это учебные заведения самостоятельно определяли количество студентов, которых они будут обучать на платной основе, и по каким специальностям, сообщает «Коммерсант» .

Весной 2025 года Госдума по поручению президента РФ Владимира Путина предоставила правительству право определять количество как бюджетных, так и коммерческих мест в вузах. Коммерческие места будут распределяться отдельно по каждой специальности в каждом филиале учебного заведения.

Процессом распределения будет заниматься межведомственная рабочая группа, созданная при министерстве науки и высшего образования РФ.

Согласно методике, количество коммерческих мест обычно соответствует среднему числу платных студентов за последние два года. Если специальность связана с образовательной сферой и более половины студентов вуза обучаются по ней, число мест увеличивается на 10%. Если средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на коммерческую форму в 2025 году, окажется ниже 50, места не предусмотрены.

Вузам дается 5 дней на подачу обоснованных возражений. Комиссия учитывает высокий средний балл ЕГЭ студентов-платников, востребованность выпускников на рынке труда и хорошую заполняемость мест в предыдущей кампании. При убедительных аргументах число мест может быть увеличено до 15%.

Минобрнауки может добавить новые места по запросу от юрлиц или иностранных государств. Уменьшение числа коммерческих мест не требует дополнительных аргументов.

Правительство решило ограничить количество платных мест в рамках ближайшей приемной кампании, но не для всех специальностей, а лишь для некоторых из них.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагавший предоставить участникам специальной военной операции, их супругам и детям право на бесплатное обучение в российских вузах.

