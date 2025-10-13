Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг Подмосковья

На регпортале обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новую тему посвятили правилам безопасного использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача — сделать использование ИИ максимально безопасным и понятным. Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами. В материале также разъясняется, какую информацию можно спокойно обсуждать с ИИ, а какую передавать ему не следует», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Тематическая страница создана при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно найти на главной странице регионального портала в меню «Сервисы». В сервисе сообщается о правилах безопасности в сети, создании надежных паролей, телефонных мошенниках. Есть блок и для детей, в котором объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в сети, подробно описывается кибербуллинг.

Для того, чтобы изучить информацию, пользователям будет необходимо нажать на кнопку «Подробнее». Авторизация на сайте не потребуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.