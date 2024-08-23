Познакомилась в Tinder: появились подробности убийства россиянки на Маврикии

На Маврикии продолжается расследование жестокого убийства 29-летнего педагога из Челябинска Залии Шамигуловой. Жертва познакомилась со своим убийцей, программистом Пурявирсингхом Сундуром в Tinder, сообщает «СтарХит» .

Шамигулова уехала на Маврикий несколько месяцев назад. Она хотела познакомиться с коренными жителями и поближе узнать культуру этих мест. Чтобы ей было проще общаться, девушка нашла сопровождающего мужчину в Tinder.

Оказалось, что в один из дней, когда Шамигулова наметила путешествие, ее забрал на автомобиле тот самый «сопровождающий». Позже мужчина признался в убийстве педагога и даже показал место, где закопал тело.

По словам программиста, у них с Шамигуловой были серьезные отношения. Во время ссоры россиянка призналась в измене, что вывело айтишника из себя. Он нанес ей множественные удары ножом и избавился от тела.

Родственники убитой до сих пор находятся в шоковом состоянии. Сейчас они пытаются решить вопрос посольством, чтобы вернуть тело дочери в Россию.