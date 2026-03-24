Пожилой китаец 105 дней ездил к жене в реанимацию по 12 часов

82-летний фермер из Китая ездил к жене в реанимацию по 12 часов каждый день

В Китае 82-летний фермер Чэн Ачонг 105 дней подряд навещал жену в реанимации, тратя на дорогу по 12 часов в сутки и все свои сбережения на ее лечение, сообщает Сноб со ссылкой на South China Morning Post.

Чэн Ачонг был женат на Сюэ более 50 лет. Год назад женщина перенесла инсульт, после чего ее госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Каждый день мужчина вставал в 4:30, чтобы приготовить супруге домашнюю еду. Затем он ехал в больницу с пересадкой. Время посещения длилось всего полчаса — с 10:30 до 11:00. За это время Чэн успевал покормить жену, поправить одеяло и поговорить с ней.

Дорога занимала около 12 часов в сутки. Так продолжалось 105 дней подряд. На лечение супруги фермер потратил все накопления — около 14 тысяч долларов.

В больнице пересмотрели часы посещения для пенсионера, а проезд в транспорте сделали бесплатным. Неравнодушные люди также пожертвовали семье более 20 тысяч долларов.

В один из дней врач сообщил, что состояние 76-летней Сюэ улучшилось. Однако позже в тот же день ее сердце остановилось, спасти женщину не удалось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.