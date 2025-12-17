Пожарные Коломны провели урок по безопасному использованию пиротехники в школе

Сотрудники 224-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 16 декабря провели занятие для старшеклассников гимназии №9 в городском округе Коломна, где напомнили о правилах безопасного обращения с пиротехникой, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Занятие было направлено на формирование у подростков ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих в период новогодних праздников. Заместитель начальника части Алексей Смирнов отметил, что специалисты подробно разобрали с учащимися основные правила использования фейерверков и петард.

Огнеборцы акцентировали внимание на рисках и тяжелых последствиях, которые могут возникнуть при нарушении мер безопасности. Школьникам напомнили о необходимости читать инструкцию перед использованием пиротехники и проверять срок годности изделий. Запуск фейерверков разрешается только на открытых площадках вдали от зданий, деревьев и линий электропередач, при этом зрители должны находиться на безопасном расстоянии, указанном на упаковке.

Спасатели подчеркнули, что пиротехнические изделия нужно устанавливать на ровной устойчивой поверхности, а после поджога фитиля сразу отходить на безопасное расстояние. Запрещено наклоняться над активированными изделиями и повторно использовать не сработавшую пиротехнику. Также школьников предостерегли от применения пиротехники в закрытых помещениях. В завершение встречи специалисты ответили на вопросы учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.