Повышенный риск ДТП и падение деревьев: мокрый снег обрушится на Москву

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с вечера 7 апреля

Москвичей предупредили о непогоде, которая накроет столицу с 21:00 7 апреля до 10:00 8 апреля. Ожидается налипание мокрого снега на проводах, местами гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Жителей столицы предупредили, что движение на дорогах может быть затруднено, повышенный риск возникновения ДТП и травматизма среди населения. Могут быть повреждены линии электропередачи, повалены деревья.

Водителей призвали во время непогоды снизить скорость, увеличить расстояние от впереди следующего транспорта. Стоит избегать внезапных маневров и парковать автомобили подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам нужно быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 8 апреля на Подмосковье и столицу обрушится мокрый снег. Местами может образоваться временный снежный покров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.