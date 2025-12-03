Повышение температуры в декабре станет типичным явлением для России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что с течением времени температура в декабре в России будет постепенно повышаться. По словам специалиста, за три десятилетия, с 1961 по 1990 годы, отмечен рост температуры воздуха на 2 градуса.

Шувалов отметил, что зафиксированные изменения являются существенными и тенденция к потеплению сохранится в будущем.

По словам синоптика, не стоит ожидать, что каждый последующий декабрь будет теплее предыдущего, но будут наблюдаться колебания температуры, год от года возможны изменения.

«Но в среднем, если мы будем усреднять по десятилетиям, двадцатилетию, то, конечно, температура будет расти совершенно определенно, зимний период будет сокращаться. Он будет все дальше и дальше отступать с конца ноября», — разъяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, синоптик отметил, что на текущей неделе возможны осадки, но, скорее всего, не в форме снега. На данный момент на погоду влияет западная часть устойчивого антициклона, что обуславливает высокое атмосферное давление. Из-за образования слоистой облачности под слоем инверсии отсутствует значительная разница между ночной и дневной температурой, либо она минимальна.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Московском регионе температура воздуха в дневное время прогреется до плюс 2 градусов. Преимущественно осадков в этот день не ожидается.

