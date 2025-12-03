До +2 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду прогнозируется облачная погода, температура будет 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается преимущественно без осадков. В первой половине дня в регионе местами туман.
Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
В регионе ожидается густой туман, который сильно ухудшит видимость, из-за этого введен «желтый» уровень погодной опасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.