Повторная мощная вспышка произошла на Солнце

Повторная вспышка высшего уровня X произошла на Солнце. В данный момент в сторону Земли распространяется выброс от произошедшей накануне вспышки уровня X, который должен прийти 11–12 ноября, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце зарегистрирована повторная вспышка высшего балла X, произошедшая в той же солнечной области 4274. Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве. Измеренный в момент пика балл — X1.21. Вчерашнее событие имело балл X1.79, так что, чисто формально, данный взрыв слабее», — говорится в сообщении.

Предварительно, новый выброс обладает большей скоростью по сравнению с предыдущим. Это позволяет ему догнать и объединить с ним свое воздействие. Такой «каннибализм» характерен для плазменных облаков, которые выбрасываются последовательно.

Ранее стало известно, что ученые спрогнозировали умеренные магнитные бури после серии солнечных вспышек. Метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим самочувствием в указанные периоды.

