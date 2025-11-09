Ученые прогнозируют умеренные магнитные бури после серии солнечных вспышек

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о приближении к Земле двух выбросов плазмы, которые вызовут геомагнитные возмущения на следующей неделе.

Первое облако плазмы, образовавшееся после вспышки класса M1.7 7 ноября, достигнет планеты 10 ноября и спровоцирует магнитную бурю среднего уровня G2.

Второй, более мощный выброс от X-вспышки, прибудет поздним вечером во вторник, 11 ноября, с потенциальной интенсивностью до уровня G3.

Ученые подчеркивают, что наиболее плотные части второго выброса пройдут выше плоскости орбиты Земли, что несколько смягчит его воздействие. Метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим самочувствием в указанные периоды, а специалистам — контролировать работу энергосистем и спутникового оборудования.