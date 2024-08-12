Поврежденная огнем градирня ЗАЭС будет капитально отремонтирована

После украинского обстрела Запорожской атомной электростанции выгорели сепарационные устройства, которые находились в градирне. Сооружению понадобится капитальный ремонт, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает Интерфакс .

Несущие конструкции градирни, по итогам первого осмотра, уцелели. Но придется вызвать экспертов, которые более детально проанализируют состояние строения.

Важно, что конструкция смогла выстоять после того, как украинский беспилотник залетел через верх градирни. Предпосылок к ее полному разрушению нет. Радиационный фон в норме.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после пожара на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации. Это произошло после того, как два украинских БПЛА ударили по Запорожской атомной электростанции.