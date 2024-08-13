Повесившие в Москве плакат с Паниным* мужчины состояли в патриотическом проекте

В Твери, Москве, Санкт-Петербурге и Калуге появились плакаты с изображением актера Алексея Панина*, сидящим на свинье, и лозунгом «Украина, вперед на Москву». Стало известно, кто и зачем их расклеил, сообщает Baza .

Плакаты развесили активисты одного из патриотических проектов РФ. Так они высмеяли актера за обращение к украинским войскам и призывы не останавливаться и «идти до российской столицы».

Плакаты сразу после обнаружения поснимали полицейские, а нарушителей правопорядка начали искать. Но неизвестно, будут ли силовики делать это после того, как «нарушители порядка» объяснили свои действия.

Ранее Панина* официально объявили террористом в РФ. До этого он уже был признан иноагентом.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, является физлицом, выполняющим функции иноагентам.