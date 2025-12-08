Потребление алкоголя в Вологодской области достигло годового максимума

В Вологодской области зафиксирован рекордный уровень потребления алкоголя на душу населения с начала года. Показатель вырос с 9,56 литра в январе до 9,84 литра в ноябре, сообщает газета «Ведомости» .

Согласно отчету Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), тенденция к увеличению потребления спиртных напитков в Вологодской области наблюдается уже 5 месяцев подряд. В то же время в других регионах РФ потребление алкоголя снизилось до 7,63 литра к 1 декабря.

По данным статистики, потребление алкоголя в России в 2025 году достигло минимального уровня, сопоставимого с показателями 1997–1998 годов. В апреле текущего года общее потребление алкоголя в стране снизилось до 8,32 литра на человека, а к ноябрю показатель упал до 7,63 литра.

Наиболее низкие показатели потребления алкоголя в РФ зафиксированы в Чечне — 0,11 литра, Ингушетии — 0,63 литра, Дагестане — 0,89 литра, Кабардино-Балкарии — 2,16 литра и Карачаево-Черкесии — 2,59 литра. В ноябре лидерами по потреблению спиртосодержащих напитков стали Ненецкий автономный округ (НАО) — 18,6 литра, Еврейская автономная область (ЕАО) — 14,46 литра и Чукотка — 13,77 литра.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь текущего года производство водки в РФ снизилось на 5,5% до 69,5 млн декалитров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

