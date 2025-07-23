Потратил круглую сумму: во сколько блогеру Литвину обошлась свадьба в Подмосковье

сегодня в 12:43

Блогер Михаил Литвин потратил около 100 млн рублей на свою свадьбу в Подмосковье

Почти 100 млн рублей потратил блогер Михаил Литвин на свадьбу с моделью Адель Вейгель. Мероприятие прошло 22 июля в Московской области, сообщает SHOT .

Свадьба состоялась в усадьбе Villa Michetti. Там бракосочетание проводили телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков.

Аренда виллы стоит от 2 млн рублей. Примерно еще 10 млн рублей могли потратить на оформление и оплату работы декораторов. Вел свадьбу актер Дмитрий Нагиев. За мероприятие он взял 10 млн рублей.

Также на свадьбе выступило большое количество артистов, среди которых Macan, Navai, Guf, Icegergert, Леван Горозия, Limba. Еще мероприятие посетили известные личности, например, Buster.

Гостям подавали авокадо, креветки, салаты, утиную грудку, стейки из говядины, лосося, премиум алкоголь.

По предварительной информации, на мероприятие пара потратила почти 50 млн рублей. Также Литвин подарил Вейгель Lamborghini Urus за 40 млн рублей.