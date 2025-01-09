Потомок Николая II и его жена-итальянка ждут второго ребенка

Жена великого князя Георгия Романова, потомка Николая II, беременна. Супруги станут родителями во второй раз, сообщает Lady.mail.ru со ссылкой на Point de vue.

Георгий и его жена Виктория, дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини, пока что официально не прокомментировали данную информацию. Однако журналисты заявляют, что ребенок пары появится на свет уже весной.

Отмечается, что роды и крещение пройдут в Риме. У пары уже есть один совместный ребенок — сын Александр. Он родился в Москве 21 октября 2022 года.

Георгий и Виктория сыграли свадьбу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга в 2021 году. В 2020 году итальянка была принята в православие в Петропавловском соборе.

Георгий — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Романовой, внучки двоюродного брата Николая II.