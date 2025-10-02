Потеряла 3 млн рублей: бывшая девушка Дурова продала квартиру в Петербурге

Бывшая возлюбленная и мать детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала последнюю недвижимость в России. Она почти год искала покупателя на трехкомнатное жилье в Санкт-Петербурге, в результате цену пришлось снизить на 3 млн рублей, сообщает SHOT .

Болгар выставила на продажу петербургскую квартиру еще осенью прошлого года. Сама женщина живет в Швейцарии. Площадь жилья на Васильевском острове составляет 96,2 кв. м, но есть и проблемы.

Владельцами недвижимости числились сразу три собственника — Болгар, ее сестра и сводный брат, а подобный ремонт в народе называют «бабушкинским». Уже в первую неделю ценник снизили на 1 млн рублей, а в итоге продали квартиру на 3 млн рублей дешевле первоначальной стоимости.

При этом сам Дуров в недавнем интервью журналисту Лексу Фридману заявил, что уже составил завещание. Каждый из его более чем 100 детей получит равное наследство, но только через 30 лет после смерти бизнесмена. Болгар воспитывает троих детей Дурова — Даниэля, Лею и Давида.

Подробности о том, что известно о личной жизни основателя Telegram Павла Дурова, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.