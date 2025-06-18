Бывшая Павла Дурова Ирина Болгар снизила цену на свою квартиру в Петербурге

Бывшая возлюбленная бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар сильно снизила цену на свою квартиру в Санкт-Петербурге — почти на 3 млн рублей, сообщает SHOT .

Стоимость жилья она опустила с 18 до 15,5 млн рублей.

Потенциальных покупателей ее трехкомнатной квартиры на Васильевском острове пугают «бабушкин» ремонт и сразу несколько собственников — сама Ирина Болгар, ее сестра Марина и сводный брат.

Снизить цену на квартиру Болгар пришлось, так как даже на просмотр особо никто не приходил. Женщина активно пыталась продать уже убитую трешку с обшарпанными стенами и плесенью. При этом в объявлении о продаже жилья написано, что квартира в чистом виде, но требуется косметический ремонт. Из плюсов данной квартиры указаны Wi-Fi и раздельный санузел, но в реальности на него страшно смотреть.

Доля в квартире, кроме бывшей Дурова, принадлежит ее сестре и сводному брату. При этом покупателей, не боящихся предстоящего ремонта, пугают семейные разборки.