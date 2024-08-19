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Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал ситуацию в Курской области. Ранее российские войска остановили продвижение ВСУ в направлении города Суджа.

По словам Клинцевича, на курском направлении наблюдается обилие украинской техники, которая перемещается «открыто, вдоль лесопосадок». Именно это помогает российские военным — бойцы атакуют технику ВСУ с использованием беспилотников.

«Да, противник находится на нашей территории, это серьезная ситуация, но, с точки зрения его обескровливания, здесь самые высокие результаты по всей линии фронта», — утверждал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

ВС РФ удерживают свои позиции под Суджей, и «здесь противнику несладко», добавил Клинцевич.

По данным Минобороны, к 18 августа ВСУ потеряли в Курской области уже более 3 тысяч бойцов и свыше 500 единиц боевой техники.